ABD'de tüketici güven endeksi beklentileri aştı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, tüketici güveni ekimde geçen aya kıyasla 1,2 puan artarak 59,8'e yükseldi.



Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydederek 6 ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güven endeksinin, 59 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, eylülde 58,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

FİNANSAL PİYASALAR TÜKETİCİLER İÇİN ENGEBELİ BİR YOL İŞARET EDİYOR



Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık 5,6 puan artarak 65,3'e çıktı.



Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1,8 puan azalışla 56,2'ye geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, fiyatların, ekonomilerin ve finansal piyasaların gelecekteki seyrine ilişkin devam eden belirsizliğin tüketiciler için "engebeli bir yola" işaret ettiğini belirtti.



Hsu, ayrıca kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e, uzun vadeli beklentinin de yüzde 2,7'den 2,9'a yükseldiğini kaydetti.