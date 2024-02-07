ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2023'e ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,6 milyar dolar artarak, yaklaşık 5 trilyon 10,3 milyar dolarlık hacme ulaştı.



Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 14,9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri kasımda 23,5 milyar dolar artmıştı.



Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,1 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 500 milyon dolarlık artış kaydetti.



Tüketici kredileri, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Devir yapan krediler, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, devir yapmayan krediler ise yüzde 0,2 yükseldi.



Geçen yılın genelinde ise tüketici kredileri 2022'ye göre yüzde 2,4 artarken, devir yapan kredilerde yüzde 8,4 ve devir yapmayan kredilerde yüzde 0,4 artış gerçekleşti.