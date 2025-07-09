ABD'de tüketici kredisine ilgi azaldı

ABD'de tüketici kredileri, kredi kartı ve diğer dönen borçlardaki gerilemenin etkisiyle Mayıs ayında son üç ayın en yavaş artışını kaydetti.



ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında revize edilen 16,9 milyar dolarlık artışın ardından toplam kredi borcu 5,1 milyar dolar yükseldi. Analistler tüketici kredilerinde 10,0 milyar dolarlık bir artış öngörüyordu.



Kredi kartı ve diğer dönen borçlar Kasım ayından bu yana ilk kez düştü ve 3,5 milyar dolar azaldı. Araç alımları ve okul harçları gibi döneri olmayan borçlar 8,6 milyar dolar arttış gösterdi; bu bir ay öncesine göre hafif bir yavaşlamaya işaret etti.



Son aylarda ekonomi ve işgücü piyasasıyla ilgili endişelerdeki artış, tüketicileri mali açıdan daha ihtiyatlı ve borç almaya daha az istekli olmaya teşvik ediyor.



Fed politika yapıcıları, enflasyonu kontrol altına alma konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar faiz oranlarını sabit tutacaklarını belirttiler. Bu durum, kredi kartları ve diğer kredilerde yüksek bakiye tutan Amerikalılar için başka bir olumsuzluk teşkil ediyor.