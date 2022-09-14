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ABD'de ÜFE ağustosta beklentilere paralel

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 8,7 artış kaydetti. Çekirdek ÜFE yüzde 0,4 ile yüzde 0,4'lük beklentiyi aştı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 15:45 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 15:49

ABD'de ÜFE ağustosta beklentilere paralel

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ABD'de ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları açıklandı.

Ağustosta ÜFE beklentilere paralel aylık yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 8,7 artış kaydetti. Temmuz ayında yıllık bazda ÜFE yüzde 9,8 seviyesinde açıklanmıştı.

Çekirdek ÜFE yüzde 0,4 ile yüzde 0,4'lük beklentiyi aştı.Yıllık bazda çekirdek ÜFE ağustos ayında yüzde 7.3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yüzde -0.5 olarak açıkladığı temmuz verisi ise yüzde -0.4 seviyesine revize edildi.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları ağustos ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Temmuz ayında yüzde 0,2 olarak açıklanan çekirdek ÜFE yüzde 0,3 seviyesine revize edildi.

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