ABD'de ÜFE beklentilerden fazla geriledi

ABD'de üretici fiyatları endeksi aralık ayında yüzde 0,5 geriledi.



Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yüzde 0,1 düşmesini bekliyorlardı.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın kasım ayı için yüzde 0,3 olarak açıkladığı ÜFE, yüzde 0,2 seviyesine revize edildi.



YILLIK BAZDA YÜZDE 6,2



Yıllık bazda da üretici fiyatları aralık ayında yüzde 6,2 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yüzde 6,8 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları aralık ayında yüzde 0,1 ile beklentilere paralel yükseldi. Kasım ayında yüzde 0,4 olarak açıklanan çekirdek ÜFE yüzde 0,2 seviyesine revize edildi.