ABD'de ÜFE verisi düşük geldi

ABD'de üretici fiyatları, Temmuz ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 0,7'lik artışın ardından ve yüzde 0,3'lük artış tahminlerinin oldukça altında kalarak Ağustos 2025'te beklenmedik bir şekilde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Bu, üretici fiyatlarında dört ayın ilk düşüşü olurken, hizmet maliyetlerindeki yüzde 0,2'lik düşüş Nisan ayından bu yana en büyük düşüş oldu. Bu düşüş, esas olarak makine ve araç toptancılığındaki marjlardaki yüzde 3,9'luk düşüşten kaynaklandı.

Profesyonel ve ticari ekipman toptancılığı, kimyasallar, mobilya perakendeciliği, gıda ve alkol perakendeciliği ve veri işleme maliyetleri de düştü. Bu arada, mal fiyatları yüzde 0,1 arttı ve tütün ürünlerindeki yüzde 2,3'lük sıçramanın liderliğinde dördüncü ay üst üste artış gösterdi.



Sığır ve dana eti; işlenmiş kümes hayvanları; baskılı devre montajları; ve elektrik enerjisi endeksleri de yükseldi. Yıllık bazda üretici fiyatları, Temmuz ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 3,1 oranının ve yüzde 3,3'lük tahminlerin altında kalarak yüzde 2,6 arttı. Çekirdek üretici fiyatları da yüzde 0,1 düşüşle yüzde 0,3'lük artış tahminlerinin altında kaldı ve yıllık çekirdek oranı beklenenden fazla düşerek yüzde 2,8'e geriledi.