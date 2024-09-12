ABD'de üretici enflasyonu ağustosta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre, ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.



Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönündeydi. ÜFE, temmuzda değişim göstermemişti.



Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 1,7 oldu. Üretici enflasyonunun ağustosta yıllık bazda yüzde 1,8 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, temmuzda yüzde 2,1 yükseliş kaydetmişti.



Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.



Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 olduğu yönündeydi.



Çekirdek üretici fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 düşmüş, yıllık bazda ise yüzde 2,3 artış kaydetmişti.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

