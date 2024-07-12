ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.



Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönündeydi. ÜFE, mayısta değişim göstermemişti.



Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise haziranda yüzde 2,6 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.



Üretici enflasyonunun haziranda yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.



Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 arttı.



Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 olduğu yönündeydi.



Çekirdek üretici fiyatları, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetmişti.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

