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ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında geldi
ABD'de enflasyon beklentilerin altında

ABD'de enflasyon beklentilerin altında

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Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönündeydi. ÜFE, nisanda yüzde 0,5 yükselmişti.

Üretici fiyatları mayısta yıllık bazda ise yüzde 2,2 yükseldi. Mayısta yıllık yüzde 2,5 olması beklenen üretici enflasyonu, nisanda yüzde 2,3 olarak hesaplanmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstermişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm göstergelerini takip ediyor.

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