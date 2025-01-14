ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında geldi
ABD'de üretici fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, üretici enflasyon rakamlarını açıkladı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Ekonomistlerin beklentileri üretici fiyatlarının aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 artacağı yönündeydi.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 yükseldi.
Beklentiler çekirdek fiyatların aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.
Piyasaların merakla beklediği ABD tüketici fiyatları verisi yarın belli olacak.
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