ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında geldi

ABD'de üretici fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında geldi

Çalışma Bakanlığı, üretici rakamlarını açıkladı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentileri üretici fiyatlarının aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 artacağı yönündeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 yükseldi.

Beklentiler çekirdek fiyatların aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Piyasaların merakla beklediği ABD tüketici fiyatları verisi yarın belli olacak.

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