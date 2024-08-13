ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.



Yıllık bazda üretici enflasyonu haziran ayında yukarı yönlü revize edilen yüzde 2,7'den yüzde 2,2'ye geriledi.



Çekirdek oran aylık bazda değişmedi. Çekirdek fiyatlar yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde geldi. Beklentileri verinin yüzde 2,7 olarak açıklanması yönündeydi.



TÜKETİCİ ENFLASYONU YARIN AÇIKLANACAK



Yatırımcılar yarın ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu verisi de odaklandı. Öncü göstergeler aylık enflasyonun yüzde 0,2 ile hafif yükseleceğine yönelik işaretler verdi.



Enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ile ilgili yönlendirmeleri izlenecek.



Piyasalar, Fed'in eylülde 25 ya da 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceği konusunda eşit olarak bölünmüş durumda. Bu yıl için 100 baz puanlık indirim fiyatlanıyor.