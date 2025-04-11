ABD'de üretici fiyatları geriledi

ABD'de tarifelerin gölgesinde kalan üretici ve tüketici enflasyon verileri açıklandı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Beklentiler aylık yüzde 0,3'lük düşüş yönündeydi. ÜFE, aylık periyotta Ekim 2023'ten bu yana ilk kez negatif seyretti.



Üretici fiyatları martta yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarken, yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, şubat ayında yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor

Ülkede tüketici fiyat enflasyonu da mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gelmişti. Tüketici fiyatları, aylık periyotta Mayıs 2020'den bu yana ilk kez gerilemişti.