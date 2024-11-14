ABD'de üretici fiyatları sürpriz yapmadı

ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatlarının ardından üretici enflasyonu da sürpriz yapmadı.



Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel geldi. ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.



Beklentiler ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artması yönündeydi.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ekimde gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları, aylık yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 3,1 yükseldi.



Analistler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.