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ABD'de Wall Street bankalarına soruşturma açıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı'nın, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi bankalar ile hedge fonlarda blok hisse ticaretine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 09:27

ABD'de Wall Street bankalarına soruşturma açıldı

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, federal müfettişlerin Wall Street'teki blok hisse ticaretini (block trade) incelediği belirtildi.

Bankacıların büyük hisse satışlarından önce hedge fon müşterilerine uygunsuz bir şekilde tüyo verip vermediklerinin araştırıldığı aktarılan haberde, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi bankalar ve hedge fonlarında blok hisse ticaretine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberde, SEC'in birkaç hedge fon ve bankaya mahkeme celbi gönderdiği ve işlem kayıtları ile yatırımcıların bankacılarla iletişimine dair bilgi talep ettiği kaydedildi.

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