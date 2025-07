ABD'de yatırım dolandırıcılığı: 140 milyon dolar kaybettiler

ABD'de soruşturmacılar, "First Liberty Building and Loan" adlı kredi kuruluşunun 10 yılda 300'e yakın yatırımcıyı en az 140 milyon dolar dolandırdığını bildirdi.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), merkezi Georgia eyaletinde yer alan "First Liberty Building and Loan" adlı kredi kuruluşuna yönelik soruşturma başlattı.



Soruşturmacılar, Georgia Kuzey Bölge Mahkemesine sundukları belgede, kuruluşun başındaki Brant Frost IV'un, çoğunu siyasi bağlantılarla bulduğu yaklaşık 300 yatırımcıyı, yüksek getiri vadeden kredi ortaklık anlaşmalarıyla dolandırdığını belirtti.



Kuruluşun, işletmelere borç verilen fonlarından elde edilen yüksek faiz gelirlerinin yatırımcılara ödeneceği sözünü verdiğini aktaran soruşturmacılar, yatırımcıların böylelikle 2014 ile Haziran 2025 arasında en az 140 milyon dolar dolandırıldığını kaydetti.



Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduğu ve aşırı sağcı adaylara finansman sağladığı belirtilen Frost'un 19 milyon doları aşkın fonu kendisi, ailesi ve ortakları için ayırdığı, bu parayla toplam 160 bin dolar değerinde mücevher satın aldığı, 320 bin doları da bir tatil evinin birkaç yıllık kirasına harcadığı ifade edildi.



Ender bulunan madeni paralar satan bir satıcıya da 335 bin dolar verdiği kaydedilen Frost'un, SEC'nin soruşturması sürerken dahi harcamalarına ara vermediği belirtildi.



Her bir yatırımcının ortalama 500 bin dolar zararda olduğu tahmin ediliyor.