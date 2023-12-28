ABD'de yeni işsizlik başvuruları artıyor

ABD'den işgücü piyasasının soğumasına yönelik veriler gelmeye devam ediyor. Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı artış gösterdi.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 12 bin artarak 218 bine yükseldi. Beklentiler verinin 210 bin civarı gelmesi yönündeydi.



İşsizlik başvuruları beklentilerin hafif üzerinde açıklandı ve işgücü piyasasındaki yumuşanın devam ettiğini ortaya koydu.



Devam eden başvurular ise beklentilere paralel 14 bin artışla 1 milyon 875 bin olarak kaydedildi. Bu rakam son bir ayın en yüksek seviyesi oldu.



Analistler, işsizlik maaşı başvurularının Fed'in artan faiz indirimi beklentileri ile tutarlı olduğunu belirtti. Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce para politikasına enflasyon ve iş gücü verilerinin yön vereceğini söylemişti.