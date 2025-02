ABD'de yumurta krizi: Fiyatlar arttı, raflar boşaldı

ABD'de yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle yumurtanın tedarik zincirinde yaşanan problemler sonucu, New York ve çevresindeki marketler, müşterilerin yumurta alımını kısıtlarken, bir düzine yumurtanın fiyatı bazı satış noktalarında 10 doları buldu.



New York'ta kuş gribini önlemek amacıyla bazı ilçelerdeki canlı kümes hayvanı pazarları geçici kapatıldı. Bazı marketler, yumurta reyonlarına bir müşterinin en fazla 3 karton yumurta alabileceğini belirten uyarı notları astı.



Tavuk ürünlerinin bulunduğu rafların çoğunun boş olduğu gözlenirken, bazı market yönetimlerinin astığı uyarı notlarında, kuş gribi nedeniyle "sağlık standartlarına uygun yumurta bulmakta zorluk çektiklerini" belirten ifadeler kullanıldı.



ABD'de bazı yumurta üreticileri ve çiftlik hayvanları üretici birlikleri tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek derecede patojenik kuş gribinin (HPAI) yayılması nedeniyle her ay milyonlarca tavuğun itlaf edildiğini ve bunun ülke çapındaki kümes hayvanı çiftliklerindeki üretimi ciddi şekilde etkilediği bilgilerine yer verildi.



Ayrıca Amerikan medyasında çıkan haberlerde, kuş gribinin yeniden ortaya çıkmasıyla ABD'de 2022'den bu yana 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edildiği, yumurtalı kahvaltı ve sandviç satan bazı zincir restoranların ve fast food firmalarının menü fiyatlarını artırdığı kaydedildi.



ABD Tarım Bakanlığı'nın Aralık 2024'te yayımladığı raporda, ülkede geniş çaplı kuş gribi salgını olduğu vurgulanırken ülkedeki yumurta stoklarının azalmasının da bu salgından kaynaklandığı belirtilmişti.



Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerinde ülkede son 5 yıldır yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 160 artış meydana geldiği gözlemlenmişti.