ABD'deki en zengin 19 aile, 2024'te İsviçre'yi satın aldı

2024 yılı Amerika'nın zenginleri için "çok iyi" bir yıl oldu.

Yeni verilere göre, sadece ABD'deki en zengin 19 aile 1 trilyon dolarlık yeni servet yarattı. Bu, İsviçre ekonomisinin tamamının değerini aşan bir miktar.

Amerikan Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Amerikalıların toplam hane halkı servetindeki yüzde 0,00001'lik payının, bu süper elitin sadece 11 aileden oluştuğu 1982'de, yüzde 0,1'den 2023'te yüzde 1,2'ye yükselmesi 40 yıl aldı.

Ancak tek bir yılda, 2024'te, bu pay yüzde 1,8'e veya yaklaşık 2,6 trilyon dolara yükselerek şimdiye kadar kaydedilen en büyük yıllık artışa işaret etti.

American Economic Journal tarafından sunulan rakamlar, California Berkeley Üniversitesi ve Paris Ekonomi Okulu'nda profesör olan ekonomist Gabriel Zakman tarafından yapılan bir analize dayanıyor.

TOPLAM SERVET 148 TRİLYON DOLAR

Fed'in resmi tahmininden dayanıklı tüketim malları (ev aletleri gibi) ve ödenmemiş emeklilik maaşlarının değerini çıkaran Zackman metodolojisine göre, 2024 yılı sonunda ABD hane halkının toplam serveti 148 trilyon dolara ulaşacak.

1990 yılından bu yana, ABD ekonomisinin büyümesi sayesinde tüm grupların ortalama net serveti arttı. Ancak, süper zenginlerin yükselişi diğer tüm sosyal grupların servet artışını geride bıraktı.

Zackman, “Gerçek süper elitin sahip olduğu servet payında kademeli bir artış ve çok yakın zamanda patlayıcı bir hızlanma görüyoruz” yorumunu yaptı. Zackman'ın analizi, Amerika'nın ilk Yaldızlı Çağı olan 1913'ten 2024'e kadar olan dönemi kapsıyor.

Zackman ve Emanuel Saez'in çalışmaları, Senatör Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın 2020 seçim sezonunda zenginler üzerindeki vergilerin artırılmasına yönelik argümanlarının temelini oluşturdu.

MİLYARDER SAYISI YÜZDE 45 ARTTI

2024 yılında ABD'deki milyarderlerin sayısında da etkileyici bir artış yaşandı: Özel banka JPMorgan Chase'in tahminlerine göre 2021'de bin 370 olan milyarder sayısı 2024'te 1.990'a çıkarak üç yılda yüzde 45'lik bir artış gösterdi.

Bazı araştırmacılar, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett ve Stephen Schwartzman gibi kişileri içeren, hane başına 45 milyar dolardan fazla net değere sahip zenginleri “süper milyarderler” olarak adlandırıyor.

AMERİKA MERKEZ ÜSSÜ

Bu servet birikiminde 2024 yılındaki borsa patlaması etkili oldu. 2023 ve 2024 yılları S&P 500 için son 25 yılın en iyi iki yıllık dönemiydi.

Ancak ABD Başkanı Trump'ın yeni bir küresel ticaret savaşını tetiklemesiyle piyasalar sarsıldı ve süper zenginlerin servetlerinin, hisse senetlerine bu kadar bağımlı olduklarında (net değerleri her gün milyarlarca dolar değişirken) ne kadar değişken olabileceğini gösterdi.

Artan servet yoğunlaşması ABD ile sınırlı değil, ancak Amerika merkez üssü olmaya devam ediyor: Altrata'ya göre, 2021'de 975 olan Amerikalı milyarder sayısı 2023'te bin 50'ye yükseldi ve toplam servetleri yaklaşık 4,9 trilyon dolar oldu.

