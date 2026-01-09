ABD'deki veri beklentisi altın ve gümüş aşağı çekiyor

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 460 doların altına gerileyerek, ABD dolarının önemli ABD istihdam verileri öncesinde güçlenmesiyle önceki seanstaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Yatırımcılar, Aralık ayında tarım dışı istihdam verilerinin daha güçlü olmasını beklerken, işsizliğin sabit kalması öngörülüyor. Son rapor, piyasaların şu anda iki parasal indirim fiyatladığı bu yılki para politikası beklentilerini etkileyebilir.

Bu arada, metal, güvenli liman talebini artıran artan jeopolitik risklerin desteğiyle haftalık yaklaşık yüzde 3'lük bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara karşı olası İran şiddetine karşı güçlü bir yanıt uyarısında bulundu; bu açıklama, ABD'nin Venezuela'daki son eylemlerinin ve ardından Grönland'ı askeri güç kullanarak ele geçirme tehditlerinin ardından geldi.

Öte yandan, altın, merkez bankalarının devam eden alımlarıyla desteklendi ve Çin, altın alım serisini 14'üncü ayına uzattı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 476 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 453 dolar, en yüksek de 4 bin 484 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 462 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 193 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 178 lira, en yüksek de 6 bin 219 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 191 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE ETKİLENİYOR

Altına benzer sebeplerden ötürü gümüş fiyatları da geri çekilme gösteriyor. Ons gümüş 76,54 dolar, gram gümüş ise 106,07 liradan işlem görüyor.