ABD'den 10 ülkeye anti-damping

ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, haksız ticaret uygulamalarına ilişkin soruşturmaların ardından on ülkeden ithal edilen korozyona dayanıklı çelik (CORE) ürünlerine anti-damping (AD) ve telafi edici vergi (CVD) uygulanmasına yönelik nihai tespitleri yaptığını duyurdu.



Etkilenen ülkeler arasında Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam bulunuyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıllık yaklaşık 2,9 milyar dolar değerindeki bu ithalatın ABD pazarına haksız yere düşük fiyatlarla sokulduğu ya da yabancı hükümetler tarafından sübvanse edildiğinin tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Ticaret, on ticaret ortağından ABD'ye yapılan CORE ithalatının dampingli ve/veya sübvansiyonlu olduğuna dair nihai tespitlerini yaptı" denildi.



Korozyona dayanıklı çelik, otomobil, ev aletleri ve binaların yapımında kullanılan kritik bir malzeme. Bu hamle, ABD'li çelik üreticilerini ve işçilerini haksız ticari avantajlardan yararlanan yabancı rekabetten korumayı amaçlıyor.



Uluslararası Ticaret Müsteşarı William Kimmitt "Amerikan çelik şirketleri ve çalışanları eşit şartlarda rekabet etmeyi hak ediyor. Bu vergiler, yabancı üreticilerin haksız fiyatlandırma veya yasadışı sübvansiyonlar yoluyla ABD'li üreticilerin altını oymamasını sağlamaktadır" dedi.



Bir sonraki adım, yerli çelik endüstrisinin bu ithalatlar nedeniyle maddi zarara uğrayıp uğramadığını belirleyecek olan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) ait. ITC, Ticaret Bakanlığı'nın bulguları lehine karar verirse, ilgili ülkelere AD ve CVD emirlerinin resmi olarak uygulanmasına yol açacak.