ABD'den ASML'ye Çin tepkisi

Bloomberg News'un haberine göre, Washington, en önemli çip üretim makinelerinden birinin ABD öncülüğündeki ihracat kısıtlamalarını ihlal ederek Çin 'e ulaşmış olabileceğinden endişe duyuyor.

Rapora göre Lutnick, bu endişelerini Hollandalı firmanın üst düzey yöneticilerine bir dizi toplantıda dile getirdi.

Rapora göre ASML, bu endişelere karşı çıkarak, küçük çip devrelerini basmak için kullanılan EUV (aşırı ultraviyole) litografi araçlarının az miktarda üretildiğini ve ASML çalışanları tarafından sürekli bakım gerektirdiğini belirtti.

ASML'nin en gelişmiş EUV sistemleri yaklaşık olarak bir okul otobüsü büyüklüğünde ve 180 ton ağırlığında.

Bloomberg'in ASML sözcüsünden aktardığına göre, ASML hiçbir zaman Çin'e bir EUV makinesi göndermedi, ayrıca EUV makinesinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış herhangi bir bileşen, modül veya ekipman da göndermedi.

Reuters, Aralık ayında Çinli bilim insanlarının, ASML'den eski mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen bir EUV makinesinin prototipini geliştirdiğini ve bunun Çin'in Manhattan Projesi versiyonu olarak nitelendirildiğini bildirmişti.