ABD'den bankalara ceza hazırlığı

Beyaz Saray'ın, bankaların siyasi nedenlerle müşterilerini bırakmaları durumunda ceza uygulanmasını öngören bir yürütme emri taslağı hazırladığı bildirildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, düzenleyicilere, finans kuruluşlarının Eşit Kredi Fırsatı Yasası'nı, rekabet yasalarını veya tüketici finansal koruma yasalarını ihlal edip etmediğini araştırma talimatı verilecek.



Haberde, taslağın ayrıca düzenleyicilerden, bankaların belirli müşterileri bırakmasına katkıda bulunmuş olabilecek politikalarını iptal etmelerini istediği ve Küçük İşletmeler İdaresi'ne (SBA), kurumun kredilerini garanti eden bankaların uygulamalarını gözden geçirme çağrısında bulunduğu belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında JPMorgan Chase ve Bank of America CEO'larının muhafazakarlara bankacılık hizmeti sağlamadığını iddia etmişti. Her iki banka da bankacılık kararlarını siyasi nedenlere dayandırmadıklarını açıklamıştı.



Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi liderliğindeki eyaletler, Wall Street bankalarını "woke kapitalizmi" yapmakla ve silah üreticileri, fosil yakıt şirketleri ve siyasi sağ ile bağdaştırılan diğer işletmelerle haksız şekilde bağlarını kesmekle suçlamıştı.

