ABD'den Çin bağlantılı otomobillere baskı: Polestar'a ret kararı

Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı'nın, Çin bağlantılı teknolojilere sahip araçların ithalatını ve satışını kısıtlayan "Bağlantılı Araçlar Kuralı" (Connected Vehicles Rule) kapsamında Polestar'a faaliyet izni vermediğini duyurdu.

Kararın ardından Polestar hisseleri Nasdaq'ta yüzde 6,3 değer kaybetti.

Söz konusu düzenleme; Bluetooth, Wi-Fi, hücresel bağlantı ve bazı uydu iletişim sistemleri gibi teknolojileri kapsıyor. ABD yönetimi, bu sistemlerin Amerikan vatandaşlarına ait hassas verilerin toplanmasına imkan tanıyabileceği gerekçesiyle ulusal güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.

Kural, Ocak 2025'te dönemin Başkanı Joe Biden tarafından yürürlüğe konulmuş, Donald Trump yönetimi de uygulamayı sürdürmüştü. Karar, Washington'ın Çin'de üretilen veya Çin teknolojisi kullanan otomobillere yönelik baskısını artırdığı son adım olarak değerlendiriliyor. ABD Kongresi'nde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasını öngören yasa teklifleri de gündemde bulunurken, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüksek gümrük tarifeleri uygulanıyor.

Çinli Geely Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Polestar, mevcut Polestar 3 ve Polestar 4 modellerini ABD'de satmaya ve servis hizmeti vermeye devam edeceğini, ancak karara itiraz etmeyeceğini bildirdi.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, otomotiv sektörünün bölgesel dinamiklerin öne çıktığı yeni bir döneme girdiğini belirterek, büyüme stratejisinin ağırlıklı olarak Avrupa'ya odaklandığını ve Polestar 7 modelinin Avrupa'da üretileceğini söyledi.

Polestar'ın ilk çeyrek satışlarının yalnızca yüzde 6'sı ABD'den gelirken, satışlarının yüzde 78'i Avrupa pazarında gerçekleşti. Karar ayrıca Polestar'ın ABD'de üretilen tek modeli olan Polestar 3'ün geleceğine ilişkin soru işaretlerini de artırdı. Modelin üretiminin ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Volvo fabrikasında yoğunlaştırılması planlanıyordu. Ancak Volvo, Çin'deki üretimin henüz durdurulmadığını ve son gelişmenin planları değiştirip değiştirmeyeceğinin erken olduğunu açıkladı.