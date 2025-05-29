ABD'den Çin'e motor satışı yasaklandı

New York Times'ın haberine göre ABD, Çin devletine ait havacılık ve uzay üreticisi COMAC'a jet motorlarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bazı kritik ABD teknolojilerinin Çin'e satışlarını durdurdu.



New York Times, konu hakkında bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberinde, bu hamlenin Çin'in ABD'ye kritik minerallerin ihracatına getirdiği son kısıtlamaya bir yanıt olduğunu belirtti. Bakanlığın ABD firmalarının COMAC'a C919 uçağını geliştirmesi için ürün ve teknoloji satmasına izin veren bazı lisansları askıya aldığını yazdı.



ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'e stratejik öneme sahip ihracatları gözden geçirdiğini söyledi. Açıklamada, "Bazı durumlarda, Ticaret mevcut ihracat lisanslarını askıya aldı veya inceleme devam ederken ek lisans gereklilikleri getirdi" denildi.



COMAC, kendi ticari uçaklarını geliştiriyor, ancak Çin henüz uygun yerli motorlara sahip değil ve ithalata bağımlı olmaya devam ediyor.



COMAC'ın geliştirdiği tek koridorlu C919 yolcu uçağı GE Aerospace ve Fransız Safran ortak girişimi tarafından üretilen LEAP-1C motorunu kullanıyor.