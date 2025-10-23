ABD'den Çin'e yazılım yaptırımı

Reuters'ın haberine göre ABD'de Donald Trump yönetimi, dizüstü bilgisayarlardan jet motorlarına kadar uzanan, yazılım destekli geniş bir ürün yelpazesinin Çin'e ihracatını kısıtlamayı planlıyor. Bu adım, Pekin'in son nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarına misilleme olarak değerlendiriliyor.



Plan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başında dile getirdiği "kritik yazılım" ihracatını yasaklama tehdidini hayata geçirebilir. Bu kapsamda, ABD yazılımı içeren veya ABD yazılımı kullanılarak üretilen ürünlerin küresel sevkiyatları kısıtlanabilir.



10 Ekim'de Trump, sosyal medya hesabından Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi getirileceğini ve "her türlü kritik yazılım" için yeni ihracat kontrollerinin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.



Kaynaklar, bu planın henüz kesinleşmediğini ancak böyle bir adımın değerlendiriliyor olmasının, ABD'nin Çin ile gerilimi dramatik biçimde tırmandırma olasılığını gösterdiğini belirtiyor.

