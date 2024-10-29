ABD'den Çin'e yeni yaptırımlar: 2 Ocak'ta yürürlüğe girecek

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin askeri uygulamalara sahip son teknoloji ürünlerinin Çin tarafından geliştirilmesine yönelik yatırımı sınırlayan düzenlemelere yer verildi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen sene konuya ilişkin çıkardığı kararnameye işaret edilen açıklamada, bunun uygulanmasına yönelik kuralların belirlendiği bildirildi.



Açıklamada, yatırımın sınırlandığı teknoloji alanları yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ile bazı yapay zeka sistemleri olarak sıralanırken kuralların 2 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.



Bu kapsamda ABD vatandaşlarına bu alanlarda belirli işlemlerin yasaklandığı ve belirli diğer işlemler için bildirim zorunluluğu gibi yükümlülüklerin getirildiği ifade edilen açıklamada, istisna kapsamındaki bazı işlemlere dair de bilgi verildi.



Açıklamada, kural ihlalleri durumunda uygulanabilecek yaptırımlara da değinilerek, Hazinenin ceza verme yetkisine sahip olduğu vurgulandı.



ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl askeri, istihbarat, gözetleme veya siber özellikli yetenekler için kritik olan hassas veya ileri teknolojilerle ürünler geliştirmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışan ilgili ülkelerin oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini ele almak için Biden'ın Başkanlık Kararnamesi yayımladığını bildirmişti.



Çin'in bir dizi hassas teknoloji üretme yeteneğini ilerletmek için ABD'nin yatırımlarından yararlandığına işaret edilen açıklamada, kararnamenin ABD yatırımlarının Çin'de bu teknolojilerin hızlanmasına yardımcı olmasını engelleyeceği vurgulanmıştı.