ABD'den Çin'le gümrük vergisi savaşında iyimser açıklama: "Çok iyi durumdayız"

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin ile olası bir ticaret anlaşması konusunda çok iyi bir durumdayız. Başkan ve yönetim, anlaşma için zemin hazırlıyor... Top doğru yönde ilerliyor" dedi.

HAZİNE BAKANINDAN İYİMSER AÇIKLAMALAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, karşılıklı gümrük vergisi savaşının yakında azalacağını öngördüğünü açıkladı.



JPMorgan Chase’in düzenlediği kapalı bir etkinlikte konuşan Bessent, dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinin karşılıklı bir ticaret ambargosuna dönüştüğünü söyledi.



Bessent, sonunda Pekin ile yapılacak çok iş olduğunu ancak adil ticaretin gerekliliğini vurgulayarak, Çin'in ekonomisini yeniden dengelemesi gerektiğini belirtti.



Hazine Bakanı ayrıca, hedefin Çin ile tamamen ayrılmak olmadığını ve Washington’un daha adil bulduğu bir şekilde işbirliği yapmayı sürdürmek istediğini ifade etti.



Bessent, Çin ile müzakerelerin muhtemelen zor olacağını kabul etti, ancak mevcut durumun sonsuza kadar devam edemeyeceğini her iki tarafın da kabul ettiğini yineledi.



Donald Trump’ın Ocak ayında Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana, ABD, Çin’den gelen birçok ürüne yüzde 145 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

