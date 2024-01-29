ABD'den çipe yeni destek hazırlığı

ABD'de çip üreticilerine milyarlarca dolar sübvansiyon verilmesinin beklendiği bildirildi.



Bu çerçevede Başkan Joe Biden yönetiminin önümüzdeki haftalarda Intel ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) gibi önde gelen şirketlere ABD'de yeni fabrikalar kurmalarına yardımcı olmak üzere milyarlarca dolar sübvansiyon verebilir.



Wall Street Journal'ın haberine göre yakında yapılacak duyurular ile akıllı telefon, yapay zeka ve silah sistemlerine güç veren yarı iletkenlerin üretimine öncelik verilecek.



DESTEKLERDEN YARARLANMASI MUHTEMEL ŞİRKETLER



Biden'ın çip üreticileri ile ilgili duyuruları, 7 Mart'ta yapacağı Birliğin Durumu konuşmasından önce yapılmasını bekliyor.



Intel, TSMC ve Samsung Electronics'in muhtemel sübvansiyon alıcıları olduğu bildirildi. Micron Technology, Texas Instruments ve GlobalFoundries'in de destek alabilecek şirketler arasında olabileceği ifade edildi.



Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon'da devam eden ve 43,5 milyar dolardan fazla maliyeti olacak projeleri bulunuyor. TSMC, Phoenix yakınlarında toplam 40 milyar dolarlık yatırım için iki tesis inşa ediyor. Samsung Electronics'in de Teksas'ta 17,3 milyar dolarlık bir projesi var.

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