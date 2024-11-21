ABD'den Hintli milyarder Adani'ye rüşvet ve dolandırıcılık suçlaması

ABD'de New York Doğu Bölge Savcılığı, Hindistanlı bir yenilenebilir enerji şirketinin yöneticileri olan Gautam Adani, Sagar Adani ve Vneet Jaain ile diğer beş kişiyi menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve ilgili yasaları ihlal etmekle suçladı.



Söz konusu kişilerin 2020'den 2024'e kadar 2 milyar doların üzerinde kâr getirmesi beklenen kazançlı güneş enerjisi sözleşmelerini güvence altına almak için Hindistanlı yetkililere 250 milyon doların üzerinde rüşvet verilmesi planına dahil olduğu öne sürüldü.



Bu kişilerin, rüşvet karşıtı uygulamalar hakkında yanlış ifadeler kullanarak projeler için fon toplamak üzere ABD'li yatırımcıları ve finans kuruluşlarını yanılttıkları iddia edildi.



Ayrıca suçlamalar arasında delilleri silerek adaleti engelleme komplosunun da yer aldığı belirtildi.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı'nın, uluslararası yolsuzlukla mücadele ve ABD'li yatırımcıları koruma konusundaki kararlılıklarına işaret edildi.