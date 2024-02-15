ABD'den İran ile bağlantılı şirketlere yaptırım kararı

ABD, İran Merkez Bankası'na (CBI) ait bir iştirakinin yanı sıra BAE merkezli iki, Türkiye merkezli bir kurum ve üç kişiye ABD teknolojisini İran Merkez Bankası'na yasal olmayan yolları kullanarak soktukları gerekçesiyle yaptırım uyguladığını açıkladı.



ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yaptırımlar, yüksek düzey ABD teknolojisinin ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve yaptırımlarını delecek şekilde CBI'ın kullanımına sunulmasıyla bağlantılı üç kişi ve dört kurumu hedef alıyor" denildi.



Hazine Bakanlığı açıklamasında CBI'ın İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'a finansal destek sağladığı için halihazırda yaptırıma tabi olduğu kaydedildi.



TÜRK ŞİRKETİN FAALİYETLERİNDE YER ALIYOR



Hazine Bakanlığı, yaptırımların hedefinde olan kurumların CBI'ın iştiraki olan İran merkezli Informatics Services Corporation (ISC), BAE merkezli Advance Banking Solution Trading DMCC (ABS) ve Freedom Star General Trading Co (L.L.C.) ve Türkiye merkezli based Ted Teknoloji Gelistirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Ted) olduğunu açıkladı.



Açıklamada, yaptırım uygulanan üç kişinin ise ISC CEO'su Seyed Abotaleb Najafi, Freedom Star'ın Başkanı Mohammad Reza Khademi ve Ted Şirketi'nin faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen ISC çalışanı, Fransa ve İran vatandaşı Pouria Mirdamadi olduğu belirtildi.

