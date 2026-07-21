ABD'den Kanada'ya ek gümrük vergisi

Kanada , ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada ithalatına 30 gün içinde yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulama planlarını açıklamasının ardından, ABD'nin sert yeni ticaret önlemleri tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Trump yönetimi, Ottawa'yı alkol, otomobil ve süt ürünleri de dahil olmak üzere ABD ihracatına karşı ayrımcılık yapmakla suçladı.

Beyaz Saray, gümrük vergilerinin hokey sopalarından çimentoya kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayacağını ve daha önce gümrük vergilerinden muaf tutulan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ürünlere de uygulanacağını söyledi.

Enerji, kritik mineraller, potasyum, balık ve halihazırda sektöre özgü 232'nci Madde gümrük vergilerine tabi olan ürünler de dahil olmak üzere yalnızca sınırlı sayıda ürün muaf tutulacak. Bu adım, iki komşu ekonomi arasındaki ticaret gerilimlerinde önemli bir tırmanışa işaret ediyor ve uygulanması halinde sınır ötesi tedarik zincirlerini aksatabilir.