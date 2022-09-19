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ABD'den kripto para raporu

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) yönetimi, dijital varlıklara yönelik yeni bir adım attı. Yönetim, dijital varlık piyasasının düzenlenmesine ilişkin ilk kapsamlı raporu yayımladı.

Haberler - NTV Haber 19.09.2022 - 14:42

ABD'den kripto para raporu

ABD hükümeti, dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin hazırlanan raporların içeriğini paylaştı.

Yayımlanan 9 raporda; tüketicileri, yatırımcıları, finansal istikrarı, ulusal güvenliği ve çevreyi korumaya yönelik önerilerin yer aldığı bildirildi.

ABD'den kripto para raporu - 1

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, dijital varlık piyasasının son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğüne dikkat çekilirken söz konusu raporların dijital varlıkların sorumlu gelişimi için net bir çerçeve oluşturduğu aktarıldı.

Ayrıca, yasa dışı uygulamalara karşı yaptırımların da teşvik edildiği vurgulandı.

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