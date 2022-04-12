ABD'den Rusya'dan petrol alan Hindistan açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bugün çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, burada Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alımının da gündeme geldiğini aktardı.



Hindistan'ın ABD'den petrol ithalatının Rusya'dan daha çok olduğuna işaret eden Psaki, Hindistan'ın petrol satın almasının Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesi anlamına gelmediğini kaydetti.



Psaki, "Başkan Biden yine de Rusya'dan petrol alımını artırmanın Hindistan'ın çıkarına olmayacağını dile getirdi" ifadesini kullandı.



Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımına ilişkin "ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine ise Psaki, bu konuda henüz bir karar vermediklerini belirtti.