ABD'den sonra Hindistan: Bazı çelik ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi getirildi

Dünyanın en büyük ikinci ham çelik üreticisi olan Hindistan, gümrük vergilerinin bugün itibarıyla 200 günlüğüne geçerli olacağını açıkladı.



Çelik ithalatına yönelik gümrük vergisi artışı ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan'da açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından Hindistan'ın ekonomisini korumaya yönelik yaptığı ilk büyük hamle oldu.



Hindistan'ın yeni vergisi esas olarak 2024'te Güney Kore'nin ardından ülkeye en fazla çelik ihracatı yapan ikinci ülke olan Çin'i hedef alıyor.

