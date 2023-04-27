ABD'den tarım ödemeleri için Rusya'ya kritik onay

ABD'den Rusya'nın tarım ödemeleri için önemli bir adım geldi.



ABD, yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'ya Rusya Ziraat Bankası'na

(Rosselkhozbank) olan ödemeleri işleme koyması için yetki verdi. Fakat bu imkan SWIFT mesajlaşma sisteminin yerini tutmayacak. Söz konusu gelişme, bir Rus kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.



Rusya Ziraat Bankası'nın SWIFT mesajlaşma sistemine yeniden dahil edilmesi, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için Rusya'nın temel taleplerinden biriydi. Rusya, Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamalarını kaldırmadığu takdirde anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.



Rus kaynak, "JPMorgan, tarım ihracatına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için OFAC (ABD Dış Varlık Kontrol Ofisi) lisansını aldı fakat işlemler zor. Bu (yöntem), SWIFT'in yerini tutamaz." ifadelerini kullandı.



JPMorgan sorulara yanıt vermedi.



İşlemlere dair bilgi sahibi bir başka kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD dışişleri bakanlığı ile ABD Hazinesi JPMorgan'dan tarım ürünlerinin bu ayki ihracatına dair "çok kısıtlı ve yakından gözlemlenen" işlemler gerçekleştirmesini talep etti.



"DURUMA GÖRE KARAR VERİLMEMELİ"



Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya Ziraat Bankası'nın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesini talep ettiklerini ve bankanın işlem yapabilme yetkisine farklı vakalarda "duruma göre" karar verilmesini istemediklerini açıkladı.



Gatilov Cenevre'deki temsilcilikte muhabirlere "Bizim ihtiyacımız olan her vakada duruma göre karar verilmesi değil; bizim ihtiyacımız olan Rosselkhozbank'ın faaliyetlerini sürdürmesi için SWIFT'e yeniden dahil edilmesi." dedi.



Rusya dışişleri bakanı Sergei Lavrov ise önceki bir açıklamasında, bir bankanın "(Rusya'nın) bir işleminin finansmanını sağlamaya nazikçe onay verdiğini" belirtmiş ancak bankanın adını açıklamamıştı.

