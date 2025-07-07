ABD'den tehdit gibi tarife açıklaması

ABD'de Trump yönetimi, Çarşamba gününe kadar ticaret anlaşmalarına varılamaması halinde, ithalat üzerindeki gümrük vergilerinin 2 Nisan seviyelerine (yüzde 20 ile yüzde 49 arasında) geri döneceği konusunda ülkeleri uyarıyor.



Hazine Bakanı Scott Bessent CNN'e yaptığı açıklamada şu anda yüzde 10'luk temel gümrük vergisi ödeyen küçük ülkelere yaklaşık 100 mektup gönderileceğini söyledi. Stratejiyi "maksimum baskı" olarak adlandıran Bessent, "Eğer işleri ilerletmezseniz, bumerang gibi daha yüksek orana geri dönersiniz" dedi.



Birkaç büyük ortakla görüşmeler devam ediyor. Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran, ABD'nin bu hafta "bir dizi anlaşma" beklediğini söyledi ve müzakerelerin iyi niyetle ilerlemesi halinde bazı ülkelerin süre uzatımı alabileceğini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü, görüşmelerde geride kalan ülkelere Pazartesi günü mektup gönderileceğini doğruladı. Trump, "Mektuplar bizim için daha iyi. 15 farklı şeyle uğraşmaktan daha kolay" dedi.



Üst düzey yetkililer, amacın ülkeleri ticaret engellerini azaltmaya ve pazarları ABD mallarına açmaya zorlamak olduğunu söylüyor. Anlaşmaya varılamaması halinde yüksek gümrük vergileri 1 Ağustos'ta yeniden başlayacak.