ABD'den Türkiye için Gazprom kararı

Türkiye ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin ardından Gazprombank yaptırımlarında tanınan muafiyet süresi mayıs ayına kadar uzatıldı.



Türkiye’ye 20 Aralık’ta tanınan muafiyet, bugün sona eriyordu.



Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları konuyla ilgili yoğun çalışma yürütmüştü.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti.



Türkiye, Rusya'dan doğalgaz ithalatında Gazprombank üzerinden ödeme yapıyor.



ABD'nin şirkete yönelik yaptırımlarından, Türkiye'nin ödemelerinin etkilenmemesi için bu muafiyet getirilmişti.