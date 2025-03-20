ABD'den Türkiye için Gazprom kararı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin talep ettiği Gazprombank muafiyetini mayıs ayına uzattı

ABD'den Türkiye için Gazprom kararı

Türkiye ile arasında yürütülen müzakerelerin ardından Gazprombank yaptırımlarında tanınan muafiyet süresi mayıs ayına kadar uzatıldı.

Türkiye’ye 20 Aralık’ta tanınan muafiyet, bugün sona eriyordu.

Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları konuyla ilgili yoğun çalışma yürütmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye, Rusya'dan ithalatında Gazprombank üzerinden ödeme yapıyor.

ABD'nin şirkete yönelik yaptırımlarından, Türkiye'nin ödemelerinin etkilenmemesi için bu muafiyet getirilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...