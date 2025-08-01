ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi



ABD Başkanı Donald Trump, göreve döndüğü ikinci dönemde tek tek duyurduğu gümrük vergileriyle ticaret savaşlarını yeniden alevlendirdi.

Bugün yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri, hem müttefikleri hem de rakip ülkeleri hedef alıyor.



KANADA'YA YÜZDE 35, BREZİLYA'YA YÜZDE 50

Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50, İsrail'le yüzde 15, İngiltere'ye yüzde 10, Hindistan’a yüzde 25, Kanada'ya yüzde 35, Tayvan’a yüzde 20, Güney Afrika’ya yüzde 30, Meksika'ya ise yüzde 30, Suriye'ye yüzde 41 oranında ithalat vergisi uygulayacağı belirtilen Trump yönetimi Türkiye için ise yüzde 15 tarife belirledi.

Uygulama bugünden itibaren geçerli olacak.



"MEVCUT TARİFENİN ÜZERİNE YÜZDE 5 EKLENDİ"

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay yeni tarifenin ayrıntılarını anlattı.

Günay yeni kararın, mevcut yüzde 10'luk vergiye yüzde 5 eklenmesiyle yüzde 15 uygulanması şeklinde olacağını aktardı.

Piyasada, Avrupa Birliği'ne getirilecek verginin Türkiye'den yüksek olması durumunda oradaki bazı fabrikaların Türkiye'ye taşınması gibi bir beklentinin olduğunu da ifade eden Hüseyin Günay, "Bu gerçekleşmedi. AB'ye de Türkiye'ye de uygulanan vergi yüzde 15 oldu.

Trump yönetimi bu anlamda bir bölgesel denge de tutturmaya çalışmış." dedi.