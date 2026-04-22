ABD'den vize açıklaması: Siz sorumlusunuz

ABD 'ye seyahat etmek isteyenlere yönelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vize sahteciliğine karşı uyarıda bulundu.

Büyükelçilik, "Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz." açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında "Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi ya da ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir." denildi.

CEZAİ TAKİBAT BAŞLATILACAK

Büyükelçilik, ABD hükümetinin, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacağını duyurdu.