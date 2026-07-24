ABD'den yeni gümrük vergisi adımı. 60'dan fazla ülke için bugün yürürlüğe girecek

ABD, 60 ülkeden yapılan ürün alımlarına yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda ek vergi uygulayacak. Ek vergilerin gerekçesi, Avrupa'nın zorla çalıştırılmayı bitirememesi iddiası.



Yeni vergiler, ABD saatiyle bugün uygulanmaya başlanacak.



Yeni vergiler, Trump'ın bu yılın başlarında getirdiği küresel yüzde 10'luk tarifelerin yerini alacak.



ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan açıklamaya göre, Arjantin, Bangladeş, Kamboçya, Kanada, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Malezya, Meksika, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad ve Tobago ile Birleşik Krallık yüzde 10 oranında gümrük vergisine tabi olacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Tayvan menşeli ürünler için En Çok Kayrılan Ülke vergi oranı dikkate alınarak toplam vergi yükü yüzde 10, Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünleri için ise yüzde 12,5 olacak.



Çin, Hong Kong, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Türkiye , Rusya, Norveç, Kazakistan, Bahreyn, Mısır, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Angola, Nijerya, Güney Afrika, Bahamalar, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Nikaragua, Peru, Uruguay, Venezuela için ise gümrük vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak.



Söz konusu vergiler 24 Temmuz itibarıyla ABD'ye giriş yapan veya depodan çekilen ürünler için geçerli olacak.



AVRUPA'DAN TEPKİ



Karar Avrupa'dan tepki çekti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, kararın Avrupa için "kötü bir sürpriz" olduğunu söyledi.