AB'de gaz ithalatı sabit kaldı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) yayımladığı verilere göre, AB ülkeleri 2021-2024 döneminde gaz tüketimini yüzde 20 azaltarak gaz ve LNG ithalatını toplamda yüzde 18 düşürdü.



Bu yılın ilk çeyreğinde, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişinin sona ermesine rağmen AB’nin LNG ithalatı artış gösterdi. Ancak, AB’nin toplam gaz ve LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalırken, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1 geriledi.



IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, AB ülkelerinin gaz tüketimini azaltarak, ithalat kaynaklarını çeşitlendirerek, gaz akış yönlerini değiştirerek ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak enerji güvenliğini sağlamlaştırmaya çalıştığını belirtti.



Jaller-Makarewicz, "AB, gaz tüketimini azaltma politikalarını sürdürürse, ilave gaz altyapısına veya artan ithalata ihtiyaç duymadan talebi karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

