AB'den 158 milyar euroluk otomobil ihracatı

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl toplam 158 milyar euroluk otomobil ihracatı gerçekleştirdi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2022 yılı otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.



Verilere göre, AB ülkeleri geçen yıl toplam 158 milyar euroluk otomobil ihraç etti. Böylece AB'nin 2022'de toplam otomobil ihracatı 2015 yılındaki 150 milyar euroluk rekor seviyeyi aştı.



AB'nin otomobil ithalatı ise 2022'de 62 milyar euro oldu. AB, geçen yıl otomobilde 96 milyar euroluk ticaret fazlası verdi.

