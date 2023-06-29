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AB'den 158 milyar euroluk otomobil ihracatı

AB üyesi ülkelerin geçen yol 158 milyar euroluk otomobil ihracatı yaptığı bildirildi. İhracatta en büyük pay yüzde 23 ile ABD oldu.

AB'den 158 milyar euroluk otomobil ihracatı

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl toplam 158 milyar euroluk otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2022 yılı otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkeleri geçen yıl toplam 158 milyar euroluk otomobil ihraç etti. Böylece AB'nin 2022'de toplam otomobil ihracatı 2015 yılındaki 150 milyar euroluk rekor seviyeyi aştı.

AB'nin otomobil ithalatı ise 2022'de 62 milyar euro oldu. AB, geçen yıl otomobilde 96 milyar euroluk ticaret fazlası verdi.

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AB'nin otomobil ihraç ettiği ülkelerin başında ABD yer aldı. Otomobil ihracatının yüzde 23'ü ABD'ye, yüzde 17'si İngiltere'ye, yüzde 15'i Çin'e, yüzde 5'i Güney Kore ve İsviçre'ye, yüzde 4’ü de Japonya ve Türkiye'ye yapıldı.

AB'nin otomobil ithal ettiği ülkelerin başında ise yüzde 15'le Çin ve İngiltere, yüzde 14'le ABD, yüzde 13'le Güney Kore, yüzde 12'yle Japonya, yüzde 10'la Türkiye ve yüzde 8'le Meksika yer aldı.

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