AB'den ABD’ye nisan ortasına kadar zaman tanıdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi’nde AB ve ABD arasındaki ticari sorunlar konusunda konuştu.



Sefcovic, AB'nin ABD çelik ve alüminyum tariflerine karşı hazırladığı iki önlem setinin zamanlamasını uyumlu hale getireceklerini kaydederek, bu süreçte üye ülkelerle görüşeceklerini ve ABD tarafıyla müzakereler için de zaman kazanacaklarını bildirdi.



Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde AB'nin ABD yönetiminin 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı yeni karşılıklı tarifeleri dikkate alarak yanıtını yeniden ayarlayacağını aktaran Sefcovic, bu yaklaşımla sert, orantılı, sağlam ve iyi ayarlanmış bir karşılık verilebileceğini ifade etti.