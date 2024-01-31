AB'den çiftçiler için yeni adım: Ukrayna'dan ithalat sınırlandılıyor

Avrupa Birliği, Fransa ve diğer ülkelerdeki çiftçi protestolarının ardından Ukrayna ile tarım ithalatını sınırlandırmak için harekete geçti.

AB Komisyonu, Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatını sınırlandıracak tedbirler önerdi. Komisyon, Ukrayna ihracatına uygulanan ithalat vergilerinin askıya alınmasını Haziran 2025'e kadar bir yıl daha uzatacağını açıkladı.

Teklif kapsamında kümes hayvanları, yumurta ve şeker gibi ürünlerin ithalatının frenlenmesi hedeflendi. Bu ürünlerin ithalatının 2022 ve 2023 ortalamalarını aşması halinde gümrük vergisi uygulanacak. Tahıl gibi diğer tarım ürünlerinin ithalatındaki artışlara da geçici önlemler getirilebilecek.

ÇİFTÇİYİ ZORLAYAN UYGULAMA ASKIYA ALINACAK

Komisyon, çiftçilerin 2024 yılında nadas zorunluluğu getiren uygulamadan da muaf tutulmasını önerdi. Bu kapsamda çiftçiler, mercimek veya bezelye gibi azot bağlayıcı ürünler yetiştirebilecek.

Ayrıca Moldova'dan yapılan ithalata uygulanan tüm vergilerin Temmuz 2025'e askıya alınması teklif edildi.



Teklifin hayata geçmesi için AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.



PROTESTOLAR YAYILIYOR



Çiftçilerin Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere çiftçiler Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor. Çiftçiler, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırıyordu.



Bu yılki protestoların en yoğun olduğu ülke ise Fransa oldu. Fransa'da hükümet, krizi yatıştırmak bazı düzenlemelerden geri attı. Başbakan Gabriel Attal, çiftçiler için mazot vergisi artışlarının kaldırıldığını açıklarken, bürokrasiyi azaltacak adımları hayata geçirdi.



Çiftçiler artan mevzuatı, verilen desteklerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su kullanım kısıtlamalarını eleştiriyor.



Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde de bulunuyor.



Özellikle Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.