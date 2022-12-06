AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Hollanda merkezli Rabobank'a euro cinsinden devlet tahvilleri piyasasında kartel kurdukları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti.



Açıklamada, Komisyonun söz konusu bankalara iddianameleri içeren resmi bildirim gönderdiğine işaret edildi.



AB Komisyonunun Deutsche Bank ve Rabobank'ın tahvil piyasasında iş birliği yaparak rekabete zarar verdikleri görüşünde olduğu ifade edilen açıklamada, bankaların davranışının AB kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.



Söz konusu banka çalışanlarının, 2005-2016 yılları arasında e-posta ve çevirim içi sohbet odalarında iletişim kurdukları belirtilen açıklamada, tacirlerin ticari olarak hassas bilgileri paylaştıkları ifade edildi.

Açıklamada, bankaların Avrupa'nın ikincil piyasalarında tahvil alım satımı yaparken fiyat ve alım satım stratejilerini koordine ettikleri vurgulandı.

REKABET KURALLARINI İHLAL EDEN ŞİRKETLERE PARA CEZASI



AB, söz konusu bankaların aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere inceleme yapıyordu.



AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.



AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.



Rekabet kurallarını ihlal eden şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.

