AB'den dijital euro hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), dijital euro çıkarmaya yönelik yasal çerçeve hazırladı.



AB Komisyonu, dijital euro kullanımına yasal çerçeve oluşturmak için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.



Teklife göre, dijital euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılan ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.



Kripto varlıkların aksine dijital euronun arkasında ECB bulunacak ve nakit euroda olduğu gibi tutulan her dijital euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.



ECB, dijital euronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.



Dijital euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak ve kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital euro ile ödeme yapabilecek.



Dijital euro, Euro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.



Bu para, kartlar veya uygulamalar gibi mevcut ulusal ve uluslararası ödeme araçlarıyla beraber kullanılabilirken bir cüzdan gibi de fonksiyona sahip olabilecek.



Bireyler ve işletmeler, Euro Bölgesi'nde her zaman ve her yerde dijital euro ile ödeme yapabilecek, internet ödemelerinde kullanılabilecek, internet bağlantısı olmayan yerlerde de cihazdan cihaza ödeme söz konusu olabilecek.



Dijital euro, mevcut dijital ödeme araçlarıyla aynı düzeyde veri gizliliği sunacak. İnternet bağlantısı olmadan yapılan ödemelerde kullanıcılar için yüksek derecede gizlilik ve veri koruması sağlayacak.



Kişisel veriler paylaşılmadan dijital ödeme yapılabilecek, dijital euroya AB'deki bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile erişilebilecek.



BİREYLERE ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

Temel dijital euro hizmetleri bireylere ücretsiz olarak sağlanacak.



Finansal erişimi artırmak için banka hesabı olmayan kişiler bir postane veya kamu kuruluşunda hesap açarak dijital euro edinebilecek.



Euro Bölgesi'ndeki bütün önemli ticari işletmelerin dijital euroyu kabul etmesi gerekecek. İlk aşamada yeni altyapı maliyeti yüksek olacağından çok küçük satıcılara bir süre istisna uygulanması söz konusu.



Dijital euro, bankaların müşterilerine yenilikçi çözümler sunarken kurumun parasal egemenliğine de katkı sağlayacak.



AB Komisyonu'nun dijital euronun temel unsurlarını düzenleyen yasa teklifi, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelere onay için sunuldu.



Dijital euronun ne zaman çıkarılacağına ilişkin nihai kararı ECB alacak.



ECB, halihazırda dijital bir euronun piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini araştırmak için Euro Bölgesi'nin ulusal merkez bankalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.



ECB'nin dijital euroya yönelik 2 yıl önce başlayan araştırma aşamasını ekim ayında tamamlaması bekleniyor.