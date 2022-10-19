AB'den doğalgaza tavan fiyat için İber modeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi hakkında konuşma yaptı.



Konuşmasında, enerji fiyatlarındaki artışı sınırlandırma çalışmalarına değinen von der Leyen, bunun için dün Avrupa doğalgaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurmayı önerdiklerini hatırlattı.



Von der Leyen, doğalgazın elektrik fiyatlarını da yükselttiğini vurgulayarak "Bu noktada İber (İspanya ve Portekiz) modeli ortaya çıkıyor. Bu model, AB genelinde değerlendirmeyi hak ediyor. Hala cevaplanması gereken sorular var ancak her yolu denemek istiyorum" dedi.



İspanya ve Portekiz, elektrik fiyatlarını düşürmek için üreticilerin doğalgaz fiyatlarını sınırlandırma kararı almış, AB Komisyonu 8 Haziran'da buna onay vermişti.



İspanya ve Portekiz'in fiyat artışlarına karşı aldığı önlem kapsamında elektrik üreticileri için doğalgaza ilk 6 ay için megavatsaat başına 40 euro tavan fiyat getirilmiş, bu fiyatın 6'ncı aydan sonra her ay 5 euro artacağı açıklanmıştı.