AB'den kahvaltılığa yeni düzenleme

Avrupa'ya ihraç edilen kahvaltılık ürünlerin standardı değişiyor.



Avrupa'ya satılan meyve suyu, reçel, bal gibi kahvaltılık ürünlere yeni standartlar getirilecek.

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen direktiflere uymayan ürünlerin Avrupa'ya ihracı duracak.



Avrupa Komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen kriterlere göre, kahvaltı ürünlerinde şeker kullanımının azaltılması hedefleniyor.

REÇELLERDE MEYVE MİKTARI ARTACAK, MEYVE SUYUNDA ŞEKER AZALACAK



Bu kapsamda reçellerde kullanılacak asgari meyve miktarı artırılacak, meyve suyundaki ilave şeker oranı azaltılacak.

Meyve sularında izin verilen ilave şeker ve bal miktarı yüzde 20'den yüzde 15'e düşecek.

Meyve suları için izin verilen maddelere ise ayçiçeği çekirdeği de eklenecek.

Meyve sularında ayrıca, doğal olarak oluşan şekerlerin çıkarıldığı yeni bir meyve suyu kategorisi oluşturulacak.



Reçel ve marmelatlarda ise asgari meyve oranı yükselecek.

Reçel ve jölelerin içindeki kuru madde içeriği de yüzde 60'tan az olabilecek ve katkı maddesi olarak turunçgil kullanımına izin verilecek.

Balda ise yeni düzenleme ile birlikte 25 gramdan küçük paketler hariç olmak üzere karışıma dahil tüm menşe ülkeler etiket üzerinde belirtilecek.

