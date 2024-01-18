AB'den kara parayla mücadelede yeni adım: Nakit ödemelere sınır geliyor

Avrupa Birliği (AB), kripto sektörü de dahil olmak üzere kara para ile mücadele için daha katı kurallar üzerinde anlaştı.



AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, kara para aklamayla mücadelede mevcut farklı ulusal yaklaşımları sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmaya vardı.



Anlaşma, yeni bir AB kara para aklamayla mücadele otoritesi oluşturacak kara para aklamayla mücadele önlem paketinin bazı bölümlerini kapsıyor.



KRİPTO İŞLEMLERİNE EK KONTROL



AB dönem başkanlığını yürüten Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, "Bu sayede dolandırıcıların, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin gelirlerini finansal sistem aracılığıyla meşrulaştırabilecekleri hiçbir alan kalmayacak" dedi.



AB kara para aklama ile mücadele kuralları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 1.000 Euro veya daha fazla değerde işlem gerçekleştiren müşterileri kontrol etmeleri ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri için genişletilecek. Sınır ötesi kripto varlık şirketlerine ek kontroller getirilecek.



NAKİT ÖDEMELERE ÜST SINIR



AB çapında nakit ödemeler için 10 bin euroluk üst sınır getirilerek kara para aklanması zorlaştırılacak.



Yeni kurallar kapsamındaki şirketler, 3 bin ile 10 bin euro arasında nakit işlem gerçekleştiren kişileri tespit etmek ve doğrulamak zorunda olacak.



Değerli metaller, kuyumcular ve sarraflar gibi lüks mal ticaretinin yanı sıra lüks araba, uçak ve yat satıcıları da müşterilerini kontrol etmek zorunda olacak.



FUTBOL KULÜPLERİNİ DE KAPSAYACAK



Üye devletler 2029'dan itibaren profesyonel futbol kulüplerini ve menajerleri de bu kapsama dahil edebilecek.



Yeni kuralların yasalaşması için AB ülkelerinin ve parlamentonun resmi onayı gerekiyor.





