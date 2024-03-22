AB'den Rus tahılına gümrük vergisi adımı

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Belarus'tan tahıl ithalatına gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

Karar ile Moskova ve müttefikinin gelirinin kısıtlanması hedefleniyor. Ayrıca ucuz ithalat nedeniyle aylardır protestolarını sürdüren çiftçilerin yatıştırılması amaçlanıyor.



Teklife göre tarifeler, tahıllar için ton başına 95 euro (102,8 dolar), yağlı tohumlar için ise yüzde 50 olacak. Komisyonun önerisi AB hükümetlerinin onayından sonra uygulanabilecek.

